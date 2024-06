Fitch reafirma rating do Uruguai em BBB, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 14:24 Para compartilhar:

A Fitch reafirmou o rating do Uruguai em BBB, com perspectiva estável. Em comunicado, a agência diz que a avaliação é apoiada por um Produto Interno Bruto (PIB) per capita “relativamente alto”, indicadores fortes de governança e finanças externas robustas. Por outro lado, é limitado por uma perspectiva de crescimento modesta no médio prazo, afetada por desafios de competitividade, uma dívida pública sensível a movimentos cambiais e um histórico longo de inflação elevada, embora melhorando, com a flexibilidade política contida por dolarização e indexação.

A economia uruguaia deve crescer 3,2% em 2024, após avançar 0,4% em 2023, projeta a Fitch. No ano passado, o resultado foi abalado por uma dura seca, recorda, pelo consumo na Argentina e por uma paralisação programada na principal refinaria de petróleo do país. A agência espera que o crescimento do Uruguai fique em cerca de 2,5% em 2025, mas acrescenta que os níveis baixos de investimento continuam a conter o potencial de crescimento.