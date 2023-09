Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 17:04 Compartilhe

A Fitch reafirmou nesta quarta-feira, 20, o rating do Estado do Paraná em BB, com perspectiva estável. A agência comenta em comunicado que a avaliação é contida pela nota do Brasil, com o governo federal tendo uma influência forte sobre governos locais, como evidenciado pelo estabelecimento de piso de salários de professores, entre outros fatores.

