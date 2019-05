Fitch reafirma rating do Brasil em BB-, com perspectiva estável

São Paulo, 21 – A Fitch reafirmou nesta terça-feira o rating do Brasil em BB-, com perspectiva estável. Segundo a agência, o rating do País está contido por “fraquezas estruturais” em suas finanças públicas, com alto endividamento do governo, perspectivas de crescimento “fracas”, um ambiente político “difícil” e questões relacionadas à corrupção que têm pesado sobre a formulação eficaz da formulação da política econômica e pela dificuldade no progresso nas reformas.

O rating é apoiado pela diversidade econômica do Brasil e por suas instituições civis consolidadas, por sua renda per capita mais alta do que a mediana dos países com rating BB, diz a Fitch.

A capacidade do País de absorver choques externos é apoiada por sua taxa de câmbio flexível, pelos baixos desequilíbrios externos, por reservas internacionais robustas, uma posição “forte” soberana líquida, mercados domésticos de dívida “profundos e desenvolvidos”, bem como por uma parcela baixa de dívida em moeda estrangeira em relação ao total da dívida do governo, segundo comunicado da agência.