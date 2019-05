Fitch reafirma rating de Portugal em BBB e altera perspectiva para positiva

A Fitch reafirmou o rating BBB de Portugal, mas alterou a perspectiva para positiva. A agência informa que a perspectiva positiva reflete a consolidação fiscal do país, sustentada por uma queda na dívida pública.

Para 2019, a agência aponta para déficits orçamentais comprometendo 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal, além de riscos das eleições legislativas do país previstas para outubro deste ano. Apesar disso, a Fitch diz não esperar que o resultado do pleito parlamentar cause “um acentuado desvio das atuais políticas fiscais”.