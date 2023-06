Fitch reafirma rating da XP em BB-, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 12:15 Compartilhe

A agência de classificação de risco Fitch reafirmou em BB- a nota de crédito da XP, com perspectiva estável. Também reafirmou o rating do Banco XP, controlado pela companhia, em AA(bra), também com perspectiva estável.

De acordo com a Fitch, por ser a maior empresa de investimentos independente do País, a XP tem uma marca forte, em especial no segmento de varejo. “O sólido modelo de negócio da XP evoluiu para uma solução financeira completa, com o suporte de uma plataforma tecnológica robusta e de uma marca forte, que são vantagens competitivas chave sobre rivais locais”, afirma a agência.

Os analistas dizem ainda que a XP manteve a capacidade de gerar fortes receitas mesmo diante da queda na confiança do investidor e da alta dos juros, que desacelerou a atividade do mercado de capitais.

Em outro ponto, a Fitch afirma que a XP tem aumentado a alavancagem operacional diante do crescimento do negócio, que dilui os custos da estrutura. Também tem acesso a fontes diversificadas de liquidez e financiamento, destaca a agência.

Por outro lado, a Fitch diz que mesmo com uma carteira de crédito pequena e de boa qualidade no Banco XP, a companhia está exposta a outros riscos não relacionados a crédito em outras atividades. Essa situação limita algumas das notas por trazer um risco adicional.

