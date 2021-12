Fitch reafirma rating da Espanha em A-, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 10, o rating A- da Espanha, com perspectiva estável. Em nota, a agência de classificação de risco afirmou que o choque da pandemia de covid-19 e a contração econômica resultantes levaram a uma deterioração da posição fiscal soberana do país. No entanto, segundo os analistas, a recuperação da atividade agora está em curso e o rating é apoiado pela economia de alto valor agregado, indicadores “fortes” de governança e facilidade para fazer negócios.

Segundo a agência, a perspectiva estável reflete a visão de que a retomada econômica neste e no próximo ano, juntamente com condições favoráveis de financiamento, facilitará uma estabilização da trajetória da dívida pública. A Fitch espera que o déficit fiscal da Espanha caia para 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 devido à desaceleração do gasto público. O resultado representa uma queda ante a estimativa anterior, de 8,7%, feita em junho. Em 2020, o déficit nas contas públicas espanholas foi de 11% do PIB.

Segundo a Fitch, a atividade econômica apresentou forte recuperação neste ano, embora em ritmo inferior ao esperado. A agência espera crescimento real do PIB de 4,6% em 2021, em linha com o resultado dos três primeiros trimestres do ano. A recuperação do emprego está próxima ou acima do nível pré-pandêmico com base em várias métricas, e a taxa de desemprego caiu para 14,5% em outubro, de um pico de 16,6% em agosto de 2020, aponta o relatório.

Saiba mais