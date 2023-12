Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/12/2023 - 20:30 Para compartilhar:

A Fitch reafirmou seu rating de inadimplência de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local da Braskem Idesa, controlada da Braskem que opera no México, em B+, mudando sua perspectiva de “em observação negativa” para “negativa.”

“O rating B+ reflete uma perspectiva fraca para o polietileno (PE) e uma trajetória de recuperação do mercado mais lenta do que o esperado. Nos últimos meses, a procura de PE na América do Norte registrou um declínio de 10%”, destacou a Fitch.

