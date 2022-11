Fitch reafirma rating BBB da Vale, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2022 - 8:15 Compartilhe

A Fitch reafirmou, na quinta-feira, 17, à noite, os ratings de longo prazo em moeda estrangeira e em divisa local da Vale em BBB, com manutenção da perspectiva estável. Já a nota da dívida sênior sem garantia da Vale Overseas Limited e Vale Canada Limite foi preservada em BBB, enquanto a de escala nacional da empresa ficou em AAA (bra).

Segundo a agência, a decisão reflete a posição de liderança da companhia no mercado transoceânico de minério de ferro, com um dos menores níveis de custo do setor. A instituição considera ainda que a mineradora dispõe de “forte” estrutura de capital.

A Fitch acrescenta que gargalos globais de oferta, em meio à guerra russa na Ucrânia, eventos climáticos no Brasil e na Austrália e a ainda resiliente demanda chinesa ajudaram a manter os preços de minério de ferro elevados. “Espera-se que o fluxo de caixa das operações permaneça alto em 2023, em cerca de US$ 13,7 bilhões, antes das distribuições de capex e dividendos”, projeta.

O Acordo para Reparação de Brumadinho firmado entre a Vale e o governo de Minas Gerais é incorporado no rating, de acordo com a Fitch.

A agência avalia que a nota é pressionada pela produção concentrada em minério de ferro e a forte exposição ao Brasil.

