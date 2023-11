Fitch reafirma rating BBB da Itália, com perspectiva estável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 19:32 Para compartilhar:

A Fitch Ratings reafirmou o rating da Itália em BBB, com perspectiva estável. De acordo com a agência de classificação de risco, a manutenção da classificação é apoiada pela “economia grande, diversificada e de alto valor agregado” do país, além de ter maior estabilidade por ser integrante da zona do euro e por ter instituições mais fortes do que pares do bloco econômico.

A perspectiva estável se deve principalmente devido à previsão de estabilidade da relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto (PIB) italiano, também devido à recuperação de projetos financiados pela União Europeia, que fornecem maior estabilidade econômica e limita o risco político no país. Além disso, o apoio da UE tende a contribuir para o crescimento do PIB, mas ainda a níveis muito baixos.

De acordo com a nota publicada pela Fitch, as características de crédito da Itália são limitadas por uma dívida pública elevada, sem grande rigor orçamental, que foi afrouxado desde a pandemia. O potencial de crescimento do país segue moderado, mas a agência também destaca um aumento dos rendimentos dos títulos públicos do país, que também prejudicam a dívida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias