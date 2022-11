Fitch reafirma rating BBB da Itália, com perspectiva estável

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 18/11/2022 - 20:49 Compartilhe

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 18, o rating ‘BBB’ da Itália, com perspectiva estável. A agência de classificação de risco apontou que uma dívida pública muito alta, fundamentos macroeconômicos e fiscais fracos, postura fiscal comparativamente frouxa desde a pandemia, potencial de crescimento econômico moderado e, mais recentemente, o ambiente de rendimento mais alto pesa sobre o rating da Itália.

A classificação é apoiada por uma economia diversificada e de alto valor agregado, participação na zona do euro, instituições fortes em relação à mediana “BBB” e PIB per capita que é mais do que o dobro da mediana do grupo de pares, avalia a Fitch.

A economia italiana se recuperou totalmente do choque pandêmico em meados de 2022, quando o nível do PIB ultrapassou seu pico pré-pandêmico, lembra. A recuperação atual é significativamente mais forte do que a Itália experimentou na década anterior após as crises financeiras globais e da dívida da zona do euro. A Fitch revisou para cima sua previsão de crescimento do PIB em 2022 para 3,6% à luz dos dados mais fortes do que o esperado.

