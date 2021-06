Fitch reafirma rating BB- do BNDES, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou nesta terça-feira, 8, o rating BB- do BNDES, com perspectiva negativa. Em comunicado, a agência de classificação de risco ressaltou que o modelo de negócios do banco de fomento depende inteiramente do apoio do governo federal.

“As medidas anunciadas pelo governo para mitigar o impacto econômico da crise da covid-19 reforçam ainda mais o status do BNDES de banco de política especial e seu papel como braço financeiro do estado”, afirmou a Fitch.

A agência destacou que o banco de fomento foi o principal agente na gestão de diversos programas emergenciais para fornecer liquidez a pequenas e médias empresas. “O BNDES também concedeu uma paralisação temporária para empréstimos diretos e indiretos de até seis meses, que totalizavam 44,5% de sua carteira de crédito no final de março de 2021”, disse a Fitch.

“Essas medidas têm sido benéficas para o perfil financeiro do BNDES ao reduzir os riscos de crédito de curto prazo”, acrescentou a agência.

No dia 27 de maio, a Fitch também reafirmou o rating soberano BB- do Brasil, com perspectiva negativa.

