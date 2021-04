Fitch reafirma rating BB da Sabesp, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou o rating em moeda estrangeira da Sabesp em BB, com perspectiva negativa. Em comunicado, a agência informa também que elevou o rating em moeda local da empresa, de BB para BB+, e também seu rating em escala nacional, de AA(bra) para AAA(bra). As perspectivas para o rating em moeda local e em escala nacional são estáveis, segundo o texto.

A agência diz que a melhora em algumas das notas reflete o fortalecimento do perfil de crédito da empresa, após o terceiro ciclo de revisões tarifárias, o qual apoia sua previsão de alta para o fluxo de caixa de operações no ciclo regulatório 2021-2024, com margens de Ebitda superiores a 45% durante 2022-2024.

Os ratings consideram também os fundamentos sólidos do setor, com demanda resiliente, bem como a posição de liquidez “robusta” da empresa, um perfil de vencimento de dívidas gerenciável e sua condição de empresa estatal. A perspectiva negativa para o rating em moeda estrangeira reflete o do Brasil, aponta ainda.

