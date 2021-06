Fitch reafirma rating ‘AAA(bra)’ da Telefonica Brasil, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira o rating de escala nacional em longo prazo da Telefonica Brasil, dona da Vivo, em “AAA(bra)”, com perspectiva estável. Segundo a agência, a nota de crédito reflete o “modelo de negócio sólido” da companhia, sustentado pela posição de liderança no mercado brasileiro e o perfil financeiro conservador, com liquidez robusta.

A instituição espera que a empresa continue tendo forte desempenho operacional nos próximos três anos, em meio ao avanço da base pós-paga e do serviço de internet banda larga.

A possível compra de ativos da Oi não afeta materialmente as condições de crédito da Telefonica Brasil, avalia a Fitch. Ainda assim, a gigante enfrenta um cenário de intensa concorrência no setor de telecomunicações brasileiro, cujo risco é classificado como “de moderado a alto”.

“As empresas enfrentam o desafio de investir constantemente em tecnologia, o que requer forte geração operacional de caixa e estrutura de capital para sustentar suas posições de mercado”, explica a agência, em comunicado.

