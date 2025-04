Fitch Ratings: Crédito dos EUA deve se deteriorar com volatilidade política e tarifária

O mercado de crédito americano deve se deteriorar no segundo trimestre deste ano, à medida que as perspectivas para o comércio, o crescimento e a inflação no país pioram frente à escalada da guerra comercial e a volatilidade nas políticas do governo Donald Trump, informou nesta quinta-feira, em relatório, a agência de classificação de risco Fitch Ratings.

Os recentes anúncios de tarifas nos Estados Unidos, bem como as retaliações de seus parceiros comerciais, levaram a Fitch a reduzir suas previsões de crescimento do país e do mundo em 0,5 e 0,4 ponto porcentual, respectivamente.

“Esperamos que a taxa de crescimento anualizada dos EUA desacelere significativamente ao longo de 2025, chegando a apenas 0,4% no quarto trimestre”, destaca a agência.

De acordo com a Fitch, outras grandes mudanças políticas no país estão em andamento, como cortes de gastos e endurecimento da política de imigração, com potenciais implicações para o crédito.

“Os preços de importação devem subir acentuadamente, e houve aumento alarmante nas expectativas de inflação no médio prazo das famílias americanas nos últimos dois meses”, observa. “As condições de financiamento e liquidez se deterioraram, com taxas de juros de longo prazo mais altas, apesar da perspectiva de forte desaceleração econômica”.

A agência espera que o Federal Reserve (Fed) só comece a cortar as taxas de juros a partir do quarto trimestre.

Além disso, a Fitch vê as expectativas de receita e margem das empresas inclinadas para o lado negativo. Os setores de automóveis, hardwares e construção de imóveis são os mais afetados pelas tarifas americanas, enquanto os setores de tecnologia e jogos parecem vulneráveis à retaliação dos parceiros comerciais, afirma.