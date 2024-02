Fitch prevê que Alemanha irá se recuperar de marasmo econômico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/02/2024 - 12:20 Para compartilhar:

A Fitch acredita que a Alemanha está “operando abaixo do potencial” e tem espaço para se recuperar, embora seu fraco desempenho recente tenha gerado comentários de que o modelo econômico do país está “falido” ou de que o avanço de seu Produto Interno Bruto (PIB) está “preso em uma faixa muito baixa”.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Fitch prevê que, até o fim de ano, a Alemanha terá o maior hiato negativo do produto entre as 10 economias desenvolvidas monitoradas pela agência de classificação de risco, de cerca de 2 pontos porcentuais.

“A menos que a Alemanha tenha perdido muito mais produção potencial do que pensamos, ou a convergência para a produção potencial se atrase muito, o crescimento (do país) deverá se recuperar” no período de 2024 a 2027, embora esse processo deva começar de forma bastante lenta este ano, diz a Fitch.

Mais cedo, pesquisa oficial confirmou que o PIB alemão encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023, depois de ficar estagnado no trimestre anterior.

