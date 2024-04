Fitch prevê crescimento menor da China em 2024 e maior déficit fiscal desde 2020

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 8:43 Para compartilhar:

A Fitch prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China irá desacelerar para 4,5% em 2024, devido à “fraqueza persistente do setor imobiliário e ao consumo contido das famílias”, segundo relatório divulgado mais cedo em que a agência de classificação de risco rebaixou a perspectiva da nota de crédito soberano A+ chinesa, de estável para negativa. No ano passado, o PIB chinês teve expansão de 5,2%.

Ainda no relatório, a Fitch projeta que o déficit fiscal da China deste ano será o mais alto desde 2020, quando atingiu 8,6% do PIB.

De acordo com a Fitch, os déficits chineses têm sido elevados desde 2020, representando aproximadamente o dobro da média de 3,1% do PIB observada no período de 2015 a 2019.