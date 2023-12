Fitch estima que preços do óleo de palma da Malásia caiam para média de US$ 650/t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 10:21 Para compartilhar:

Nova York, 21 – A Fitch Ratings espera que os preços do óleo de palma da Malásia atinjam uma média de US$ 650 por tonelada em 2024, ante cerca de US$ 840 por tonelada em 2023, refletindo o aumento da oferta. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê um aumento de 3% na produção global de óleos vegetais importantes no ano de comercialização 2023/24, impulsionado pelo crescimento na produção de óleo de soja e óleo de palma.

Os valores do óleo de palma voltaram a cair abaixo dos US$ 800 por tonelada em dezembro, após forte valorização em novembro por causa das preocupações com a oferta em virtude do fenômeno climático El Niño.

“Acreditamos que as condições climáticas não vão se deteriorar significativamente no próximo ano, com base na última tendência de chuvas e previsões meteorológicas”, diz a Fitch em nota.

No entanto, os meteorologistas veem o risco de um El Niño forte nos próximos meses, o que poderia gerar problemas, como inundações na produção de soja na América do Sul, e apoiar os preços do óleo de palma. Fonte: Dow Jones Newswires

