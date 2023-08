Fitch eleva ratings de Banco do Brasil, Caixa e outras 13 instituições financeiras brasileiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 17:45 Compartilhe

A Fitch anunciou nesta quinta-feira, 31, a revisão da nota de crédito de 15 instituições financeiras brasileiras após ter elevado o rating soberano do Brasil para BB. Entre as ações, a agência melhorou de “AA(bra)” para “AAA(bra)” as classificações de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco XP.

Todos permanecem com perspectiva estável.

Segundo a instituição, as mudanças refletem não uma melhora na qualidade de crédito, mas a alteração na escala nacional e no risco relativo. “Os fundamentos de crédito destes emissores permanecem os mesmos, mas seus fundamentos, em relação aos emissores locais de outros setores, melhoraram”, explica.

Confira a lista de ratings revisado:

– Emissores cujos ratings foram elevados de “AA(bra)” para “AAA(bra)”:

1) Banco do Brasil

2) Caixa Econômica Federal

3) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

4) Banco da Amazônia

5) Banco do Nordeste do Brasil

6) Banco BTG Pactual

7) Banco PAN

8) BTG Pactual Holding

9) Banco XP

10) Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo (Desenvolve)

11) Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

12) Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo SUl





– Emissores cujos ratings foram elevados de “AA-(bra)” para “AA+(bra)”

1) Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)

2) Banco do Estado de Sergipe (Banese)

3) Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo

