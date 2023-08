Fitch eleva ratings de 12 bancos públicos e privados do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 20:15 Compartilhe

A Fitch elevou a nota de crédito de 12 instituições financeiras do Brasil, incluindo bancos públicos e privados (ver lista abaixo). A ação ocorre na esteira do aumento do rating soberano do País e da avaliação sobre o ambiente de operação para os bancos brasileiros, anunciou a agência nesta quarta-feira, 2.

A ação inclui instituições brasileiras cujos ratings estão “limitados no mesmo nível ou a um degrau acima do rating soberano do Brasil”, segundo comunicado da Fitch. Assim, as principais sensibilidades das avaliações de créditos de todas essas entidades estão relacionadas a eventuais mudanças nos ratings soberanos, em qualquer direção, disse a agência.

Veja como ficaram os ratings de emissor de inadimplência a longo prazo e moeda estrangeira (IDRs, na sigla em inglês) dos bancos:

Banco BOCOM BBM S.A.: elevado de BB a BB+

Itau Unibanco Holding S.A.: elevado de BB a BB+

Itau Unibanco S.A.: elevado de BB a BB+

Banco Bradesco S.A.: elevado de BB a BB+

Banco PAN S.A.: elevado de BB- a BB

Banco BTG Pactual S.A.: elevado de BB- a BB

Banco do Brasil S.A.: elevado de BB- a BB

Caixa Econômica Federal: elevado de BB- a BB

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): elevado de BB- a BB

BTG Pactual Holding S.A.: elevado de BB- a BB

Banco da Amazônia S.A.: elevado de BB- a BB

Banco do Nordeste do Brasil S.A.: elevado de BB- a BB

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias