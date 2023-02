Fitch eleva previsão de crescimento da China para 5% em 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 9:31 Compartilhe





(Reuters) – A agência de classificação Fitch revisou sua previsão para o crescimento econômico da China em 2023 para 5%, de 4,1% anteriormente, já que o consumo e a atividade em geral estão se recuperando de forma mais rápida do que o inicialmente previsto após o fim das restrições rígidas contra a Covid-19.

A Fitch disse que a recuperação será liderada principalmente pelo consumo, observando que muitos indicadores de alta frequência se recuperaram recentemente, embora ainda permaneçam abaixo dos níveis pré-pandemia

Apesar da elevação da projeção, a agência de classificação espera que a recuperação econômica neste ano seja menos vigorosa do que em 2021, quando a economia registrou crescimento do PIB de 8,4%.





A Fitch foi a primeira grande agência de classificação a atualizar a previsão de crescimento econômico da China em 2023. A S&P Global espera que a economia chinesa permaneça no caminho para um crescimento de 4,8% do PIB em 2023, em linha com sua previsão de novembro, enquanto a Moody’s manteve sua previsão de novembro de expansão de 4,0%.

“Isso reflete em parte a fragilidade contínua no mercado imobiliário, que mostrou pouca evidência de melhora nas vendas ou no início de construções no final de 2022, apesar do aumento do apoio político incremental”, disse a Fitch em comunicado.

Além disso, o comércio líquido pode se tornar um empecilho para o crescimento econômico em 2023, acrescentou a Fitch, com a demanda de exportação sendo deprimida pela desaceleração econômica nos Estados Unidos e na Europa.

A direção da política fiscal permanecerá incerta antes da reunião do Parlamento em março, disse a Fitch.

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, prometeu na semana passada que o governo trabalhará para consolidar e expandir o ímpeto de recuperação econômica, apesar de enfrentar dificuldades e desafios.

(Reportagem de Shivani Tanna em Bengaluru e Ellen Zhang em Pequim)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias