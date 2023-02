Fitch corta nota de crédito da Gol para “C”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 16:40 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A agência de classificação de risco Fitch anunciou nesta sexta-feira redução da nota da companhia aérea Gol de “B-” para “C”, definindo a perspectiva como “negativa”.

A agência citou o anúncio de reestruturação com o grupo Abra que engloba injeção de recursos na empresa via operações que incluem emissão de dívida. O Abra, anunciado no ano passado, vai reunir as operações da empresa com as do grupo colombiano Avianca.

“A transação inclui diferentes níveis de ‘haircuts’ para títulos em circulação da empresa, mais de acordo com as tendências atuais de preços de mercado, e depende de limites mínimos de participação e consentimentos de saída para eliminar ‘covenants’ de dívida”, afirmou a Fitch.





Na véspera, a S&P elevou o rating da Gol a “CC”.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

