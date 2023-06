Fitch altera perspectiva de rating ‘BB-‘ do Banco Pan de estável para positiva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 19:17 Compartilhe

A Fitch revisou nesta quinta-feira, 29, a perspectiva do rating “BB-” de longo prazo do Banco Pan de estável para positiva. A revisão segue melhora similar na avaliação da nota de crédito do controlador do banco, o BTG Pactual.

“O BTG Pactual detém 100% das ações com direito a voto do Pan e acreditamos que sua controladora tem fortes incentivos para fornecer suporte ao Pan, pois o consideramos uma divisão estratégica das atividades de financiamento ao consumidor do grupo no Brasil”, explica a agência.

