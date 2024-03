Fisker informa financiamento de US$ 150 milhões e pausa nas produções por 6 semanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 12:26 Para compartilhar:

A startup de veículos elétricos Fisker anunciou que obteve o “compromisso de financiamento” de um de seus investidores para levantar até US$ 150 milhões. A empresa também informou que pausará sua produção por seis semanas a partir de desta segunda-feira, 18, para “alinhar níveis de estoque e progredir em suas iniciativas estratégicas e de financiamento”.

As notícias, que constam em comunicado à imprensa e em informe publicado junto com a Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), ocorrem em meio aos relatos de que a Fisker estaria em dificuldades e estudando pedir recuperação judicial.

