Fisiculturista vira réu por morte de ex-namorada espancada em GO

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/05/2024 - 15:57 Para compartilhar:

A Justiça de Goiás tornou réu o fisiculturista Igor Porto, acusado de espancar e matar a ex-namorada Marcela Luíse, em Aparecida de Goiás (GO). A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 30, e atende a um pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Segundo a denúncia, Porto teria espancado a vítima durante uma discussão e a levado para o pronto-socorro já desacordada. Aos médicos, o fisiculturista afirmou que a mulher tinha “caído da própria altura”.

Para a promotoria, o crime foi motivado pela vítima ser mulher. O MP ainda alega que o espancamento foi cruel e impossibilitou a defesa da vítima.

A vítima ficou internada por 10 dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 21. No laudo, foram apontadas múltiplas fraturas, além do traumatismo craniano.

A defesa de Igor Porto afirmou, ao g1, que a decisão da Justiça não surpreende e que provará que os fatos não aconteceram como narra a promotoria. O fisiculturista está preso desde 17 de maio.