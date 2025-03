Fisiculturista que esfaqueou e matou vendedora dentro de loja no ES morre na prisão

O fisiculturista Wanderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, preso por matar a vendedora Carla Gobbi Fabrete em Vila Velha (ES), morreu na manhã deste domingo, 30, no Centro de Detenção Provisória do município. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Em contato com a IstoÉ, a Sejus-ES (Secretaria da Justiça do Espírito Santo) informou que o fisiculturista começou a passar mal e internos que dividiam a cela com ele acionaram os policiais penais de plantão.

O órgão informou que o fisiculturista foi socorrido por servidores da Ussp (Unidade de Saúde do Sistema Prisional), mas chegou ao local sem vida. “A causa da morte não foi definida”, pontuou a Sejus. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o “Gazeta Meio Dia”, da “TV Gazeta”, afiliada à “TV Globo”, o fisiculturista tinha histórico de violência contra a mulher e premeditou o assassinato da vendedora Carla Fabrete, que estava sozinha na loja da família, no bairro Glória.

As autoridades afirmaram que Souza saiu de casa com uma faca e queria “fazer mal a alguém”. Segundo a Polícia Civil, o fisiculturista escolheu a vítima de forma aleatória e por considerá-la vulnerável. O detido se passou por um cliente da loja onde Carla trabalhava para matá-la com golpes de faca.

Após o crime, Souza foi autuado por feminicídio e preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha no dia 10 de março.