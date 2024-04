Fisiculturista Francielle Mattos choca internautas com clique antigo: ‘Cópia da Jennifer Lawrence’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/04/2024 - 10:08 Para compartilhar:

Conhecida como a “Rainha do Fisiculturismo”, Francielle Mattos surpreendeu seus seguidores do Instagram nesta segunda-feira, 22. Ela compartilhou uma sequência de fotos antigas, nas quais aparece grávida e com a filha — que hoje tem 15 anos.

O fato que chamou atenção dos internautas foi a semelhança da atleta de 37 anos com a atriz Jennifer Lawrence, de produções como “Jogos Vorazes”, “Mãe!” e “X-Men: Apocalipse”.

“Mulher, você era a cópia da Jennifer Lawrence”, escreveu uma seguidora, em comentário que arrecadou mais de 600 curtidas.

“A capital que se prepare com esse pump da Katniss Everdeen”, brincou outra, referindo-se à protagonista de “Jogos Vorazes”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Francielle Mattos (@franciellemattos)