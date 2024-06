Fisiculturista de 22 anos é achado morto em estacionamento na Bahia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2024 - 10:54 Para compartilhar:

O fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado morto com marcas de tiro, na manhã de sábado, 29, no estacionamento de uma cabana de praia em Porto Seguro, na Bahia. O corpo do homem estava enrolado em um lençol ao lado de sua motocicleta. Ele foi alvejado por pelo menos cinco tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações da Polícia Civil da Bahia.

Polícia acredita que Salomão foi morto na noite da última sexta-feira, 28, na Praça do Trabalhador, no bairro Mercado do Povo. Agentes da Polícia Militar estiveram no local e encontraram estojos de munição no chão. Para os investigadores, após o crime o corpo de atleta foi abandonado no estacionamento do resort Beach Club Paradiso.

A namorada de Salomão lamentou a morte dele nas redes sociais. “Alguém atirou nele hoje, nem levaram a moto, não sei o que tá acontecendo. Não sei como reagir. Sei lá, parece que, quando a morte aparece pra gente, ela avisa. Eu senti uma energia ruim esses dias, ele também. Inclusive, ele me falou isso. Eu não consigo acreditar que Salomão não existe mais”, escreveu ela.

A Polícia Civil da Bahia disse realizar diligências para esclarecer a autoria e motivação do crime. Em nota, informa que os investigadores também procuram por testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na investigação. Até o momento, ninguém foi preso.