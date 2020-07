Física, técnica e tática: promessas do Vasco tentam evoluir por mais espaço Revelações do Cruz-Maltino tentam mostrar que podem ser úteis num elenco que deverá receber reforços para o Campeonato Brasileiro e para as Copas do Brasil e Sul-Americana

O Vasco busca, no mercado, jogadores que possam, efetivamente, reforçar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Contudo, já existem no elenco, atletas que, promovidos ao time profissional há poucos anos, querem mostrar serviço e ganhar espaço na maratona de jogos que se avizinha. Para tanto, sabem que precisam evoluir.

– Estou procurando ganhar massa e conversando com os mais experientes para me posicionar melhor e partir para cima do adversário. Não pegar a bola de costas e tomar pancada toda hora. Está dando resultado. Estou fazendo bons treinos e quero levar isso para os jogos – analisa Gabriel Pec.

Gabriel Pec chegou a ter espaço com Abel Braga, no início deste ano, mas logo foi retornando ao banco de reservas. O amigo de infância, Bruno Gomes, já usufruiu da condição de titular tanto no ano passado quanto neste 2020. Hoje, a briga é com Andrey e Fellipe Bastos.

– Eu tento pegar o ritmo de jogo dos profissionais. É muito diferente, eles são muito experientes. Estou pegando conselho deles, e tento pegar o estilo de jogo do Ramon para, quando ele precisar, eu estar pronto – explica Bruno, de 19 anos, mesma idade de Pec.

Bruno é volante, Gabriel Pec é meia e ponta. Também ponta é Lucas Santos. Dois que disputam espaço num setor que deverá receber reforço. Mas o autor de um gol no jogo-treino contra o Porto Velho-RO espera ser mais utilizado do que vinha sendo até a efetivação de Ramon Menezes como treinador

– O Ramon sempre me deu, independentemente da situação, a possibilidade de ajudar em qualquer posição. Eu já joguei no meio, mas o Ramon sabe que, ali na ponta eu posso ajudar na marcação e na criação de jogadas, é o meu forte. Um degrau por vez, devagarzinho, com tranquilidade, com os experientes e jovens a gente chega lá – projeta Lucas. Em tese, ele disputa a vaga em que Talles Magno é, hoje, o titular.

