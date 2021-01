“Fiscal de c*”, rebate Silvero Pereira após ataque homofóbico

Depois de publicar uma foto nas redes sociais, o ator Silvero Pereira foi vítima de homofobia. Um dos comentários o chamavam de “bicha”, e ele fez questão de responder. “Sou mesmo, adoro ser bicha”, disse. Esse foi apenas o começo de um péssimo dia para os haters.

“Deus te fez homem e não bicha”, disse um seguidor nas mensagens. “E Deus te fez homem ou vigia do c* dos outros?”, rebateu Silvero. Apesar das “polêmicas” na foto, ele decidiu deixá-la no feed. “Decidi deixar o post no feed para que esse tipo de gente entenda que não vamos nos calar. Acho importante expor gente desse nível que, em pleno mundo que vivemos, ainda fazem papel de advogado do céu”, justificou.

