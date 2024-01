Fiscais Federais Agropecuários querem revisão do edital do Concurso Unificado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 13:09 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) quer uma revisão do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU), que trata dos 200 cargos para recompor o quadro dos servidores ligados ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O pedido foi apresentado, na quarta-feira, 17, pelo presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo Macedo.

A entidade reivindica mudanças nos pesos dos conteúdos programáticos, já que as exigências descritas para as provas de conhecimentos específicos não correspondem às atribuições inerentes à carreira.

Outro pedido refere-se à exclusão da possibilidade de contratação temporária de pessoal. O documento foi enviado aos Ministérios da Agricultura e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e à Cesgranrio, banca organizadora do concurso.

Segundo o sindicato, o governo contraria termos da Lei nº 8.745/93. Um dos pontos citados pelo Anffa Sindical é que o trabalho de defesa agropecuária só pode ser feito por meio de contratação temporária em situações de emergências ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.

A mesma lei estabelece que a contratação de pessoal deve ocorrer mediante a realização de processo simplificado de seleção.

