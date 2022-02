Fiscais apreendem arroz e feijão de baixa qualidade em supermercados do DF

São Paulo, 25 – Auditores fiscais do Ministério da Agricultura suspenderam nesta semana a comercialização de 37.809 quilos de feijão e 774 quilos de arroz no Distrito Federal. Os motivos foram “a baixa qualidade do produto exposto à venda, com grãos não sadios e impurezas, como pedras, e por divergências quanto à qualidade do produto indicada no rótulo e a constatada pela fiscalização no local”.

Também foram encontrados produtos com grãos mofados e carunchados que podem conter micotoxinas prejudiciais à saúde, explicou a pasta em nota.

“Após resultado das análises que serão realizadas pelos laboratórios oficiais, o Ministério da Agricultura notificará os responsáveis pelo produto irregular para que tomem as providências quanto ao reprocessamento do produto. As multas podem chegar a R$ 532 mil por lote de produto irregular”, disse.

Ao todo, foram fiscalizadas 11 redes de supermercados.

