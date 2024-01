First Citizens tem queda em lucro e receita com juros no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 9:35 Para compartilhar:

O First Citizens BancShares, holding do banco regional americano First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 499 milhões no quarto trimestre de 2023, menor do que o ganho de US$ 737 milhões apurado no terceiro trimestre, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira.

O lucro ajustado disponível para detentores de ações ordinárias entre outubro e dezembro foi de US$ 678 milhões, ou US$ 46,58 por ação.

A receita líquida com juros somou US$ 1,91 bilhão no quarto trimestre, ante US$ 1,99 bilhão no trimestre anterior. Já as provisões para eventuais perdas com empréstimos totalizaram US$ 249 milhões no último trimestre, ante US$ 192 milhões nos três meses anteriores.

Por volta das 9 horas (de Brasília), a ação do First Citizens se mantinha praticamente estável nos negócios do pré-mercado em Nova York.

