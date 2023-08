First Citizens BancShares amplia lucro para US$ 682 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 11:16 Compartilhe

O First Citizens BancShares, holding do banco regional norte-americano First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 682 milhões no segundo trimestre de 2023. O valor foi maior do que o ganho de US$ 255 milhões apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 3.

O lucro disponível para detentores de ações ordinárias entre abril e junho foi de US$ 667 milhões, ou US$ 45,87 por ação.

A receita com juros somou US$ 1,96 bilhão no trimestre, ante US$ 700 milhões no mesmo intervalo do ano passado.

