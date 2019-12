Firmino faz 2, Liverpool atropela vice-líder Leicester e abre 13 pontos na ponta

O Liverpool deu um grande passo em seu objetivo de encerrar o jejum de títulos de quase 30 anos do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o “Boxing Day”, feriado na Inglaterra, o atual campeão europeu e mundial contou com grande atuação do brasileiro Roberto Firmino e do lateral-direito Alexander-Arnold para atropelar o vice-líder Leicester City, fora de casa, no King Power Stadium, goleando por 4 a 0, em duelo da 19.ª rodada.

O Liverpool deu mais uma prova de que será muito difícil perder a tão sonhada conquista nacional, que não vem desde a temporada 1989/1990, quando o torneio ainda era organizado pela Football League. Dois anos depois, os clubes fundaram a Premier League.

A cada rodada que passa, o time do técnico alemão Jurgen Klopp, único invicto na competição e que ainda tem um jogo a menos, amplia o seu domínio e não dá brecha aos rivais. Com mais um triunfo, chegou aos 52 pontos e abriu 12 de frente para o vice-líder Leicester City. São 35 partidas de invencibilidade, considerando esta e a última edição da competição. O último revés na liga inglesa está perto de completar um ano. Foi no dia 3 de janeiro para o Manchester City, por 2 a 1.

Já a equipe do técnico Brendan Rodgers passa por um período de instabilidade e, depois do segundo revés consecutivo, pode perder o posto para o Manchester City, o terceiro colocado, que entra em campo nesta sexta-feira, contra o Wolverhampton.

No primeiro jogo após derrotar o Flamengo e levantar a taça do Mundial de Clubes da Fifa no Catar, o Liverpool fez uma partida que condiz com seu estilo de jogo. Se venceu nas últimas rodadas mesmo cambaleando, nesta quinta-feira o líder voltou a brilhar e conquistou uma vitória com categoria. Foi seguro na defesa, intenso, efetivo e letal.

Roberto Firmino, mais uma vez, foi decisivo. O brasileiro, que marcou nos últimos três jogos seguidos, comandou o passeio em Leicester. Aos 30 minutos de um primeiro tempo com leve domínio dos visitantes, o atacante recebeu cruzamento de Alexander-Arnold e subiu mais alto que a zaga rival para abrir o placar. Na sequência, o goleiro dinamarquês Schmeichel se jogou para evitar o gol de Sadio Mané.

O melhor do Liverpool ficou para a etapa final, período em que os comandados de Klopp consolidaram o seu domínio com grande volume de jogo e eficácia nas chances criadas. Foram três gols em seis minutos. Além disso, o líder contou com a sorte e erros do adversário, como no lance em que a bola bateu no braço de Soyuncu dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade com convicção e Milner, que acabara de entrar, bateu com categoria para ampliar aos 26 minutos.

Aos 29 minutos, Firmino começou e terminou a jogada do gol mais bonito da partida. Formando grande parceria com Arnold, ele recebeu mais um cruzamento na medida do lateral-direito dentro da área, teve tempo de dominar, ajeitar e bater colocado no ângulo esquerdo de Schmeichel.

Depois de ser garçom duas vezes, Alexander-Arnold coroou a sua atuação de gala com o gol que sacramentou o massacre em Leicester. Ele foi acionado por Mané na direita e arrematou de primeira, cruzado, no canto direito do goleiro do Leicester City.