Firjan SENAI SESI abre 1.360 vagas gratuitas para ensino médio com curso técnico

Nova Iguaçu – Até 27 de setembro, jovens do estado do Rio poderão se candidatar ao edital com 1.360 vagas gratuitas para o ensino médio da Escola Firjan SESI articulado com o curso técnico da Firjan SENAI, nos turnos da manhã e tarde. Os interessados devem estar cursando o nono ano do ensino fundamental ou tê-lo concluído. As oportunidades são para jovens com renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos.

E, para o interior, serão destinadas 640 oportunidades, distribuídas entre as unidades de Barra Mansa (80 vagas); Macaé (160 vagas); Nova Friburgo (80 vagas); Petrópolis (80 vagas); Resende (160 vagas) e Volta Redonda (80 vagas).

Um dos principais objetivos da instituição é o fortalecimento da educação básica articulada com a educação profissional. Por isso, a partir de 2020, o Ensino Médio da Escola Firjan SESI passa a ser oferecido somente de maneira concomitante ao Curso Técnico da Firjan SENAI, e de forma gratuita.

Regina Malta, gerente geral de Educação da Firjan SENAI SESI, destaca que a proposta da instituição é de investir na formação de jovens com a perspectiva de futuro, com uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento humano e tecnológico. “A Escola Firjan SESI reforça a proposta de unir o Ensino Médio com o Curso Técnico da Firjan SENAI, preparando os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho da inovação e da continuidade de estudos”.

Calendário do edital

O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI e as inscrições devem ser realizadas através do mesmo http://www.escolafirjansesi.com.br. A validação deve ser presencial, de 30 de setembro a 4 de outubro, na unidade escolhida, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com toda a documentação necessária – carteira de identidade; cópia do CPF.

Também são necessários: cópia do certificado de conclusão ou comprovação de estar matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental; autodeclaração de renda; comprovante de dependência de industriário ou ex-industriário com vínculo até três anos antes da data de publicação do edital. Mais informações pelo telefone 0800 0231 231.