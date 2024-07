Firjan: Incertezas fiscais comprometem redução sustentável da taxa Selic

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 19:52 Para compartilhar:

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou nota afirmando que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 10,50% ao ano reflete o cenário atual de incertezas econômicas e pressões inflacionárias.

“Para a federação, o principal entrave para a retomada sustentável do ciclo de cortes de juros é a incerteza quanto ao equilíbrio das contas públicas. Embora o recente anúncio de congelamento no Orçamento de 2024 tenha gerado certo alívio, a ausência de uma agenda estrutural de corte de gastos eleva o risco-país, desvaloriza a moeda local e deteriora as expectativas inflacionárias”, apontou a entidade em nota.

A Firjan reforçou ainda que um ajuste fiscal bem-sucedido diminuirá as pressões cambiais e contribuirá para a recuperação da confiança dos empresários. “Apenas dessa forma será possível promover um crescimento econômico sustentável, com inflação e juros baixos”, concluiu.