“Fiquei surpresa”, diz Nadja Haddad sobre Ticiana Villas Boas no ‘Bake Off’

Depois de ter testado positivo para a Covid-19 na útlima semana, Nadja Haddad voltou a receber uma notícia não muito agradável, a de que Ticiana Villas Boas, nova contratada do SBT, assumiria seus programas na emissora: ‘Bake Off’ e ‘Cereja do Bolo’, possivelmente em caráter definitivo.

Em entrevista ao colunista Fefito, do UOL, a apresentadora falou sobre como ela reagiu às notícias de que seus programas teriam uma nova apresentadora.

“Fiquei surpresa. Não por causa dela, especificamente, mas por não ser um nome contratado, ser um nome de fora. A Chris Flores, por exemplo, chegou a gravar no meu lugar durante meu afastamento. Talvez tenham chamado ela pelo fato de ela já ter apresentado outras edições do “Bake Off” e saber como tudo funciona”, disse.

Na sequência, foi questionada sobre se ela levou um “susto” com a notícia. “Não foi agradável ver meu trabalho colocado em xeque. Foi inesperado, mas confio no SBT, na emissora em que eu trabalho e que sempre foi muito respeitosa com meu trabalho. E não vejo a hora de voltar ao trabalho”, respondeu.

O colunista informa ainda que entrou em contato com o SBT, que afirmou, por meio de assessoria, que Nadja voltará ao trabalho em breve e que segue contratada pela emissora.

Veja também