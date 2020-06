“Fiquei com raiva”, diz Solange Gomes sobre primeira aparição na Playboy

A empresária Solange Gomes usou o Instagram para fazer um desabafo sobre sua primeira aparição na revista Playboy, em 1995. “Fiquei decepcionada”, contou na legenda da publicação com uma foto sua na praia, que apareceu na página Panteras, Gatas e Coelhinhas.

Na época Solange ficou feliz ao saber que participaria da revista, mas no dia das fotos isso mudou. O fotógrafo esqueceu de colocar o rolo de filme na máquina, não registrando as poses da modelo. “Fotografei para essa coluna da revista e fiquei na expectativa da minha foto ser a maior da página… Passei o dia fotografando e no final o @wagnercarvalho me deu a notícia que não tinha colocado filme na máquina (que sorte né?)”, disse na legenda.

E, mesmo depois de ter passado esse nervoso, a raiva maior veio depois. “Para a minha decepção, [a foto escolhida] foi a menor da página! Que raiva!”, completou Solange. Felizmente, um ano e dois meses depois do episódio triste, a empresária teve seu momento de brilhar. “Após essa publicação, eu já me tornaria capa da Playboy. Me emocionei, olhei para essa menina e pensei, quanta estrada você caminhou!”, finalizou.

