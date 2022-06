“Fique firme”, diz Verstappen a Leclerc após desgosto em Baku

Por Abhishek Takle

BAKU (Reuters) – Max Verstappen não poupou simpatia por Charles Leclerc depois que o holandês se aproveitou de uma falha de motor no final da corrida de seu rival da Ferrari na Fórmula 1 e conquistou uma vitória incontestável no Azerbaijão neste domingo.





“Eu diria que merda acontece, isso é corrida, sabe?”, disse Verstappen, que sofreu o desgosto de perder a liderança em Baku no ano passado.

“Aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas no passado e infelizmente está acontecendo com Charles.”

“Se eu estivesse na mesma situação, também ficaria desapontado, acho que isso é muito normal, mas é sobre como você sai disso.”

A vitória de Verstappen neste domingo, sua quinta em oito corridas nesta temporada, permitiu que o piloto abrisse liderança na classificação geral.