Fipe reduz projeção para inflação medida pelo IPC de junho, de 0,38% para 0,34%

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, ajustou sua projeção para a variação do índice no encerramento de junho, de 0,38% para 0,34%. A mudança, afirma, reflete um movimento de descompressão na variação de alguns alimentos in natura e de itens como leite e batata que estavam pressionados principalmente por conta das condições climáticas adversas entre maio e o início de junho.

Apesar desse alívio, Moreira destaca, por outro lado, que começou a haver pressão em alguns alimentos industrializados na última semana, com destaque para os derivados do leite e os derivados de trigo.

“A pressão decorre justamente das altas anteriores dos produtos in natura, que batem nos industrializados agora”, detalha o coordenador. “Ou seja, ainda que o número cheio não tenha mudado tanto, tivemos uma mudança de composição importante”, emenda.

Na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de junho, o IPC-Fipe acelerou residualmente de 0,38% para 0,40%, com avanço de 0,95% para 0,99% no grupo Alimentação, conforme informou a Fundação pela manhã.

Entre os destaque desta divulgação, Moreira ainda cita a abertura de alimentação fora do domicílio, que acelerou de 0,97% para 1,38%.

“É a inflação de serviços pressionada. Tem muito mais a ver com aumento da demanda do que com custo de produção”, avalia o coordenador.