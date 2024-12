Fiorentina x Inter é suspenso após mal súbito de Edoardo Bove; Napoli segue líder

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2024 - 17:15 Para compartilhar:

O jogo da 14ª rodada do Campeonato Italiano entre Fiorentina e Inter de Milão foi suspenso definitivamente depois que o meia Eduardo Bove, da ‘Viola’, sofreu um mal súbito em campo, anunciou Serie A neste domingo (1º).

O jogador italiano de 22 anos caiu no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo (0 a 0 no placar) e teve convulsões, segundo as imagens de televisão, cercado por companheiros e adversários que mostravam evidente preocupação.

O jogador, cedido por empréstimo ao clube de Florença, foi levado de ambulância e os demais jogadores e árbitros voltaram aos vestiários.

Segundo o canal Sky Sports, Bove recuperou a consciência no hospital de Careggi, próximo ao estádio Artemio-Franchi, onde chegou em condição “estável”.

“Os primeiros exames cardiológicos e neurológicos permitiram descartar lesões graves do sistema nervoso central e do sistema cardiorrespiratório”, informou a Fiorentina em comunicado publicado de maneira conjunta com o hospital.

A Serie A não demorou para anunciar em comunicado a suspensão definitiva da partida, que será remarcada para uma “data indeterminada”.

O incidente fez reviver na ‘Viola’ a dolorosa lembrança da morte do ex-capitão Davide Astori, que faleceu aos 31 anos em 2018 enquanto dormia antes de um jogo contra a Udinese.

Em abril deste ano, o marfinense Evan Nidcka, de 25 anos, da Roma, desmaiou durante um jogo contra a mesma Udinese.

A Roma, que venceu por 2 a 1 a partida que terminou dias mais tarde, explicou que o jogador sofreu um colapso pulmonar que nada teve a ver com um problema cardíaco.

– Napoli segue líder –

A Fiorentina começou o jogo deste domingo empatada em pontos com a Inter (28 pontos), a quatro pontos do líder Napoli, que mais cedo venceu o Torino por 1 a 0.

Scott Mc Tominay marcou o único gol da partida aos 31 minutos do primeiro tempo. O jogador da seleção escocesa se antecipou na primeira trave para emendar um passe do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que antes da assistência deixou para trás dois defensores.

Com a vitória, o time napolitano também abre quatro pontos de vantagem sobre a Atalanta, que joga na segunda-feira com a Roma no Estádio Olímpico da capital.

Já o Torino, que somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos, segue em queda livre e agora é o 12º colocado, com 15 pontos.

A Lazio, que também estava a um ponto do Napoli antes do início da rodada, foi derrotada pelo Parma por 3 a 1 e ficou mais afastada da briga pela ponta da tabela.

Em outro jogo já encerrado deste domingo, o Genoa conseguiu sua primeira vitória sob o comando do técnico francês Patrick Vieira ao bater a Udinese por 2 a 0.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Cagliari – Hellas Verona 1 – 0

– Sábado:

Como – Monza 1 – 1

Milan – Empoli 3 – 0

Bologna – Unione Venezia 3 – 0

– Domingo:

Udinese – Genoa 0 – 2

Parma – Lazio 3 – 1

Torino – Napoli 0 – 1

Fiorentina – Inter (suspenso)

(16h45) Lecce – Juventus

– Segunda-feira:

(16h45) Roma – Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 32 14 10 2 2 21 9 12

2. Atalanta 28 13 9 1 3 34 16 18

3. Inter 28 13 8 4 1 31 14 17

4. Fiorentina 28 13 8 4 1 27 10 17

5. Lazio 28 14 9 1 4 29 17 12

6. Juventus 25 13 6 7 0 21 7 14

7. Milan 22 13 6 4 3 23 14 9

8. Bologna 21 13 5 6 2 18 16 2

9. Udinese 17 14 5 2 7 16 21 -5

10. Empoli 16 14 3 7 4 10 14 -4

11. Parma 15 14 3 6 5 20 22 -2

12. Torino 15 14 4 3 7 16 20 -4

13. Cagliari 14 14 3 5 6 15 24 -9

14. Genoa 14 14 3 5 6 13 24 -11

15. Roma 13 13 3 4 6 14 18 -4

16. Lecce 12 13 3 3 7 6 21 -15

17. Hellas Verona 12 14 4 0 10 17 33 -16

18. Como 11 14 2 5 7 14 26 -12

19. Monza 10 14 1 7 6 12 17 -5

20. Unione Venezia 8 14 2 2 10 11 25 -14

td/iga/pm/cb