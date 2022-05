Fiorentina vence Juventus (2-0) e consegue vaga na Conference League

A Fiorentina derrotou neste sábado a Juventus (4ª) por 2 a 0 e conseguiu terminar na sétima posição, que classifica para a Conference League, pela 38ª e última rodada do campeonato italiano.

Com gols do ganês Alfred Duncan (45+1) e do argentino Nicolás González (90+2 de pênalti), a Fiorentina somou três pontos que lhe garantiram a última posição que dá acesso às competições europeias, também perseguida pela Atalanta (8ª), que perdeu por 1 a 0 para o Empoli (14º).





A Lazio (5ª), que chegou à última rodada com a classificação para a Liga Europa garantida, empatou em 3 a 3 com o Hellas Verona (9º) num jogo em que a equipe romana perdia por 2 a 0 já aos 14 minutos.

O argentino Giovanni Simeone (6) abriu o placar para os visitantes e Kevin Lasagna (14) ampliou. A Lazio respondeu imediatamente com gols de Jovane Cabral (16) e Felipe Anderson (29), deixando tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, o espanhol Pedro González (62) colocou a Lazio na frente pela primeira vez no jogo, mas o camaronês Martín Hongla marcou o último e fechou o placar em 3 a 3 (76), no jogo com mais gols do dia.

O último jogo deste sábado foi a vitória por 1 a 0 do Bologna (12º) na casa do já rebaixado Genoa (19º).

— Jogos da 38ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Torino – Roma 0 – 3

– Sábado:

Genoa – Bologna 0 – 1

Atalanta – Empoli 0 – 1

Fiorentina – Juventus 2 – 0

Lazio – Hellas Verona 3 – 3

– Domingo:

(07h30) Spezia – Napoli

(13h00) Inter – Sampdoria

Sassuolo – Milan

(16h00) Salernitana – Udinese

Unione Venezia – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 83 37 25 8 4 66 31 35

2. Inter 81 37 24 9 4 81 32 49

3. Napoli 76 37 23 7 7 71 31 40

4. Juventus 70 38 20 10 8 57 37 20

5. Lazio 64 38 18 10 10 77 58 19

6. Roma 63 38 18 9 11 59 43 16

7. Fiorentina 62 38 19 5 14 59 51 8

8. Atalanta 59 38 16 11 11 65 48 17

9. Hellas Verona 53 38 14 11 13 65 59 6

10. Sassuolo 50 37 13 11 13 64 63 1

11. Torino 50 38 13 11 14 46 41 5

12. Bologna 46 38 12 10 16 44 55 -11

13. Udinese 44 37 10 14 13 57 58 -1

14. Empoli 41 38 10 11 17 50 70 -20

15. Sampdoria 36 37 10 6 21 46 60 -14

16. Spezia 36 37 10 6 21 41 68 -27

17. Salernitana 31 37 7 10 20 33 74 -41

18. Cagliari 29 37 6 11 20 34 68 -34

19. Genoa 28 38 4 16 18 27 60 -33

20. Unione Venezia 26 37 6 8 23 34 69 -35

./bds/dam/dr/aam