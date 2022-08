Ansa 25/08/2022 - 16:35 Compartilhe

ROMA, 25 AGO (ANSA) – A Fiorentina empatou em 0 a 0 com o Twente, nesta quinta-feira (25), na partida de volta dos playoffs da Conference League e se classificou para a fase de grupos do torneio da Uefa. No jogo de ida, os italianos venceram os holandeses por 2 a 1. (ANSA).