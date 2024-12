Fiorentina sofre virada e perde 2º jogo consecutivo na Série A

FLORENÇA, 23 DEZ (ANSA) – Em um jogo marcado pela presença de Edoardo Bove no banco de reservas, a Fiorentina sofreu sua segunda derrota consecutiva na Série A da Itália ao perder em casa por 2 a 1, de virada, para a Udinese.

Moise Kean acertou uma cobrança de pênalti e inaugurou o marcador logo aos oito minutos. No entanto, A Viola caiu de produção no segundo tempo e viu Lorenzo Lucca e Florian Thauvin balançarem as redes.

Bove, que recebeu diversas mensagens de apoio no duelo no estádio Artemio Franchi, não chegou a entrar em campo. O atleta sofreu um mal súbito em campo no início do mês.

Após o revés em casa, a Viola estacionou nos 31 pontos e ocupa a quinta colocação. Embora tenha um jogo a menos, a equipe toscana está nove atrás da líder Atalanta. (ANSA).