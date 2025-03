Fiorentina perde para Panathinaikos na Conference League

ROMA, 6 MAR (ANSA) – Em um jogo equilibrado na Grécia, o Panathinaikos venceu nesta quinta-feira (6) a Fiorentina por 3 a 2 pelas oitavas de final da Conference League.

O primeiro tempo do confronto em Atenas foi muito aberto, tanto que quatro dos cinco gols do embate saíram antes dos 25 minutos.

Os mandantes abriram dois tentos de vantagem com Karol Swiderski e Nemanja Maksimovic, mas a Viola igualou o marcador em menos de cinco minutos, graças aos gols de Lucas Beltrán e Nicolò Fagioli.

Na etapa final, o jovem atacante brasileiro Tetê, que passou pelas categorias de base do Grêmio, foi o responsável pela vitória do clube grego ao balançar as redes aos 55 minutos.

Com isso, os dois times voltarão a se encontrar na próxima quinta-feira (13) no estádio Artemio Franchi, em Florença, e a Viola precisará reverter o placar para seguir na competição da Uefa. (ANSA).