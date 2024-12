Fiorentina perde para Bologna (1-0) e tem sua série de 8 vitórias na Serie A interrompida

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2024 - 14:26 Para compartilhar:

A Fiorentina, que vinha de oito vitórias consecutivas na Serie A, encerrou essa ótima sequência ao perder por 1 a 0 na visita ao Bologna, neste domingo (15), pela 16ª rodada do campeonato italiano.

Um gol do dinamarquês Jens Odgaard no segundo tempo (59′) causou a primeira derrota dos toscanos no campeonato desde a derrota em meados de setembro, em Bérgamo, diante da Atalanta.

Este revés faz com que a Fiorentina continue com 31 pontos, na quarta posição, agora seis pontos atrás da líder Atalanta, que no sábado havia vencido por 1 a 0 na visita ao modesto Cagliari (17º).

A Fiorentina, porém, tem um jogo a menos, aquele no início do mês contra a Inter de Milão que teve de ser interrompido quando estava empatado em 0 a 0, quando seu jogador Edoardo Bove sofreu uma parada cardíaca em campo.

O técnico do Bologna, Vincenzo Italiano, tornou a tarde amarga para seu ex-time, ao qual levou a duas finais da Liga Conferência e uma final da Copa da Itália antes de se transferir para o time atual.

O Bologna sobe assim à sétima posição, depois de conseguir sua quinta vitória nos últimos sete jogos no campeonato.

Já Lecce (13º) e Hellas Verona (16º) conseguiram vitórias importantes em duelos diretos na luta pela permanência na Serie A, contra o Monza (19º) por 2 a 1 e o Parma (15º) por 3 a 2, respectivamente.

Na segunda-feira a Inter de Milão (3ª) visita a Lazio (5ª), numa luta direta entre dois candidatos ao ‘Scudetto’.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Empoli – Torino 0 – 1

– Sábado:

Cagliari – Atalanta 0 – 1

Udinese – Napoli 1 – 3

Juventus – Unione Venezia 2 – 2

– Domingo:

Lecce – Monza 2 – 1

Bologna – Fiorentina 1 – 0

Parma – Hellas Verona 2 – 3

Como – Roma

(16h45) Milan – Genoa

– Segunda-feira:

(16h45) Lazio – Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 37 16 12 1 3 39 17 22

2. Napoli 35 16 11 2 3 24 11 13

3. Inter 31 14 9 4 1 34 15 19

4. Fiorentina 31 15 9 4 2 28 11 17

5. Lazio 31 15 10 1 4 30 17 13

6. Juventus 28 16 6 10 0 26 12 14

7. Bologna 25 15 6 7 2 21 18 3

8. Milan 22 14 6 4 4 24 16 8

9. Udinese 20 16 6 2 8 19 25 -6

10. Empoli 19 16 4 7 5 14 16 -2

11. Torino 19 16 5 4 7 17 20 -3

12. Roma 16 15 4 4 7 18 21 -3

13. Lecce 16 16 4 4 8 10 27 -17

14. Genoa 15 15 3 6 6 13 24 -11

15. Parma 15 16 3 6 7 23 28 -5

16. Hellas Verona 15 16 5 0 11 21 39 -18

17. Cagliari 14 16 3 5 8 15 26 -11

18. Como 12 15 2 6 7 16 28 -12

19. Monza 10 16 1 7 8 14 21 -7

20. Unione Venezia 10 16 2 4 10 15 29 -14

