Fiorentina leva susto, mas avança à semifinal da Conference

FLORENÇA, 17 ABR (ANSA) – A Fiorentina não teve vida fácil diante do modesto Celje, da Eslovênia, mas fez seu dever de casa e disputará pela terceira vez consecutiva a semifinal da Conference League.

Após ter vencido o primeiro confronto pelo placar de dois gols a um, a Viola garantiu um suado empate por 2 a 2 no duelo da volta e pegará o Real Betis, da Espanha, na fase seguinte da competição da Uefa.

Os toscanos dominaram na primeira etapa e abriram o placar com Rolando Mandragora, mas a equipe eslovena cresceu no segundo tempo e virou o embate graças aos tentos de Klemen Nemanic e Aljosa Matko. No entanto, Moise Kean igualou novamente o placar e quebrou a tensão.

A Fiorentina buscará uma vaga na decisão da Conference League diante Betis, atual sexto colocado da LaLiga e que eliminou o Jagiellonia Bialystok, da Polônia, com resultado agregado de 3 a 1. O jogo de ida ocorrerá no dia 1º de maio, em Sevilha.

Os comandados de Raffaele Palladino sonham em quebrar uma espécie de maldição na Conference League, pois a Viola foi vice-campeã nas últimas duas edições do torneio, sendo superada por West Ham e Olympiacos. (ANSA).