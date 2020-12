Fiorentina empata com Verona (1-1) e segue em perigo

A Fiorentina continua parada na parte de baixo da tabela do Campeonato Italiano com um novo empate em casa com o Verona (1-1) neste sábado, na abertura da 13ª rodada.

Este jogo nervoso e fechado se resumiu a pênaltis, marcados pela arbitragem no início da partida. O Verona converteu o seu primeiro, por meio de Miguel Veloso aos 8 minutos depois de mais de cinco minutos de consulta ao VAR. A ‘Viola’ empatou com Dusan Vlahovic, também cobrando uma penalidade máxima, aos 19.

Este empate não foi bom para o time do veterano francês Franck Ribéry, que ficou na 17ª posição na tabela e há quase dois meses não vence uma partida no campeonato, totalizando oito jogos consecutivos.

A mudança no banco, com Cesare Prandelli reassumindo no dia 9 de novembro, não reverteu essa tendência. O treinador do auge da Fiorentina (entre 2005 e 2010) ainda espera a primeira vitória na Serie A depois de seis partidas (3 empates e 3 derrotas). Seu único triunfo aconteceu na Copa da Itália em 25 de novembro contra a Udinese (1-0).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Fiorentina – Hellas Verona 1 – 1

(15h00) Sampdoria – Crotone

(17h45) Parma – Juventus

– Domingo:

(09h30) Torino – Bologna

(12h00) Cagliari – Udinese

Benevento – Genoa

Sassuolo – Milan

Inter – Spezia

(15h00) Atalanta – Roma

(17h45) Lazio – Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 28 12 8 4 0 27 13 14

2. Inter 27 12 8 3 1 30 15 15

3. Juventus 24 12 6 6 0 24 10 14

4. Roma 24 12 7 3 2 27 17 10

5. Napoli 23 12 8 0 4 26 12 14

6. Sassuolo 23 12 6 5 1 22 13 9

7. Hellas Verona 20 13 5 5 3 17 12 5

8. Atalanta 18 11 5 3 3 22 17 5

9. Lazio 18 12 5 3 4 18 20 -2

10. Udinese 14 11 4 2 5 13 14 -1

11. Sampdoria 14 12 4 2 6 18 20 -2

12. Cagliari 13 12 3 4 5 18 23 -5

13. Bologna 13 12 4 1 7 18 24 -6

14. Parma 12 12 2 6 4 12 19 -7

15. Benevento 12 12 3 3 6 13 23 -10

16. Spezia 11 12 2 5 5 17 25 -8

17. Fiorentina 11 13 2 5 6 13 21 -8

18. Genoa 7 12 1 4 7 12 24 -12

19. Torino 6 12 1 3 8 20 30 -10

20. Crotone 6 12 1 3 8 10 25 -15

