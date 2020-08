Fiorentina é mais um clube interessado em Thiago Silva De saída do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro também está na mira de Chelsea e Everton

De saída do Paris Saint-Germain, Thiago Silva começa a conhecer possíveis interessados em seu futebol. De acordo com o “Corriere Dello Sport”, a Fiorentina quer contar com o zagueiro brasileiro.

A Fiorentina fez uma proposta ao empresário do jogador no valor de quatro milhões de euros por ano (cerca de R$ 27 milhões) durante duas temporadas.

Apesar da proposta, Thiago Silva mantém o desejo de só conversar com os clubes após a final da Liga dos Campeões. O zagueiro está focado no torneio e pediu ao seu empresário para aguardar.

Além da Fiorentina, Chelsea e Everton também estão interessados em contar com o jogador.

