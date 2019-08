Fiorentina é autorizada a usar faixa de capitão de Astori

FLORENÇA, 14 AGO (ANSA) – A Fiorentina recebeu nesta terça-feira (14) a permissão da Lega Serie A para usar na próxima temporada a braçadeira de capitão em homenagem ao jogador Davide Astori, morto no dia 4 de março de 2018.

A entidade responsável pela gestão da elite do Campeonato Italiano introduziu na temporada passada uma norma que tornou as braçadeiras dos capitães praticamente iguais em quase todas as competições do país.

No entanto, a Lega Serie A autorizou que a Fiorentina continue usando a braçadeira que homenageia Astori. A faixa seguirá sendo utilizada pelo argentino Germán Pezzella.

A faixa de capitão possui as iniciais “DA” e o número 13, que o defensor usou durante sua passagem pela Viola.

O zagueiro faleceu no dia 4 de março do ano passado, após sofrer uma parada cardíaca em Údine, no nordeste da Itália, pouco antes de uma partida contra a Udinese pela Série A.(ANSA)